Tuzlu kurabiye tarifi | Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi, pastane usulü tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Kurabiyenin her hali çok güzeldir ama bir de ağızda dağılan hamuruyla tuzlu kurabiyeyi denemek istemez misiniz? Tuzlu kurabiye tarifinin en büyük sırrı sirkedir. Hem hamurunuzun gevrek olmasını hem de tuzlu kurabiyenizin uzun süre taze kalmasını sağlayan sirke ile leziz kurabiye tarifleri yapabilirsiniz. Tuzlu kurabiyenin ağızda dağılmasını, uzun süre taze kalmasını ve yiyenlerin ağzının sulanmasını istiyorsanız; tuzlu kurabiye tarifimizi ve tuzlu kurabiye nasıl yapılır yazımızı okumanızı öneririz…

TUZLU KURABİYE TARİFİ

Tuzlu kurabiye tarifi malzemeleri

200 gr oda sıcaklığında margarin

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi (Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz.)

1 tatlı kaşığından biraz az tuz

1 paket kabartma tozu (10 gr)

2,5 su bardağı un

Üzeri için

Yumurta sarısı

Susam

Çörek otu

TUZLU KURABİYE NASIL YAPILIR?

Bir kaba margarini, sıvı yağı, sirkeyi, tuzu ve kabartma tozunu koyup iyice karıştıralım.

Üzerine azar azar unu ilave edip kulak memesi kıvamında hamuru yoğuralım. Hamuru sert yoğurursanız istediğiniz gibi şekillendiremezsiniz ve hamur kırılır.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım.

Düz bir zemine alıp ortasından bastırarak yuvarlayalım ve uzun bir çubuk elde edelim.

Hamuru istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. (Klasik şekli denemek isterseniz çubuğu kesin ve ve kesilen parçaların üzerine parmağınızla bastırın.)

Hazırladığımız kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizelim.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpelim.

Önceden ısıtılmış 180° fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirelim.

Tuzlu kurabiyeler hazır. Afiyet olsun.

BAYATLAMAYAN TUZLU KURABİYE

Malzemeler

2 yumurta akı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ (bardak 80ml)

100 gr oda sıcaklığında tereyağ (margarin de olabilir)

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı karbonat

3,5 su bardağı un (bardak 200ml)

Üzerine yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı yoğurt karışımı

Dilerseniz çörek otu, susam

BAYATLAMAYAN TUZLU KURABİYE NASIL YAPILIR?

Hamur yoğurma kabımıza tereyağ, sıvı yağ, yumurta akları ve sirkeyi alıp elimizle iyice karıştırıyoruz.

Üzerine un, tuz, karbonat ve şekeri ekleyip yoğurmaya başlayalım.

Her eklediğimiz unu yedirdikten sonra un eklemeye dikkat edelim.

Toplamda 3,5 su bardağı unu ekleyelim. (Yumurtanın büyüklüğüne göre artırabilir veya azaltabilirsiniz.)

Hamur toplandığı zaman yoğurmayı bırakalım. Çünkü yoğurmaya devam edilirse hamur yağı kusmaya başlar.

Hamurun üzerini kapatıp yarım saat buzdolabında dinlendirelim.

Dinlenen hamuru iki yağlı kağıt arasında merdaneyle çok inceltmeden açalım ve bir kalıpla keselim.

Hamurumuz tamamen bitene kadar aynı işlemi tekrar edelim.

En son hazırladığımız parçaların üzerine yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı yoğurt ile hazırladığımız karışımı sürüp çatalla şekiller çizelim.

180 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim. Yaklaşık 20 dakika sonra kontrol edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

NOT: Unu eleyerek ekleyelim.

PASTANE USULÜ TUZLU KURABİYE

Gerekli malzemeler

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım kahve fincanı sirke

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için)

1 paket kabartma tozu

4,5 su bardağı un

Üzeri için

Yumurta sarısı

Çörek otu

Susam

PASTAHANE USULÜ TUZLU KURABİYE TARİFİ

Yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, sirke, tuz,şekeri alalım.

Yumurtalardan birinin sarısını üzeri için ayıralım ve diğerlerini kaba alarak yoğurmaya başlayalım.

Kabartma tozu ve unu yavaş yavaş eleyerek ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim.

Hamurdan küçük parçalar alarak rulo şeklini verelim.

Uzun ince hamurun birinin uç kısmını diğerinin üzerine kapatarak şekil verebiliriz. (Dilerseniz daha farklı şekiller de deneyebilirsiniz.)

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirelim ve üzerlerine yumurta sarısı sürelim.

Susam ve çörek otu serpelim.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20 dakika pişirelim.

Yaklaşık 50 adet kurabiye çıkacaktır. Büyüklüğüne göre bu sayı değişebilir.

Sirke sayesinde kıyır kıyır olan kurabiyelerimiz servise hazır.

Afiyet olsun.