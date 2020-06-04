Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı

Daha önce de Didem Arslan Yılmaz'ın programını terk etmesi ve Ahmet Hakan'ın programında da zeybek oynayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, bu kez A Haber ekranlarında yaptığı el hareketiyle gündem oldu.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının sürmesine yüzüne taktığı siperlik ve maske ile örnekler vererek tepki gösterdi. Prof. Dr. Çilingiroğlu açıklama yaptığı sırada sinirlerine hakim olamayarak canlı yayında yaptığı el hareketi ise izleyenleri şaşkına çevirdi.