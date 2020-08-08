Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Dr. Mikhail Murashko'nunkoronavirüs aşısı geliştirme konusunda işbirliği ve ortak klinik çalışmalara başlama kararı almasının ardından Rusya'dan aşıyla ilgili sevindiren haber geldi. Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, aşının 12 Ağustos'ta tescil edileceğini belirtti.

Şu anda aşının üçüncü aşamada olduğunu belirten Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, denemelerin önemine vurgu yaptı. Rusya'da aşı önce sağlık personelleri ve yaşlı vatandaşlara uygulanacak.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko Rusya'da toplu aşı çalışmalarına ekim ayında başlanacağını duyurmuştu.

DÜNYADA TESCİLLENMİŞ İLK KOVİD-19 AŞISI OLACAK

Diğer yandan Gamaley Enstitüsü'nün Rusya Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirdiği aşı, 12 Ağustos'ta tescil edilmesinin ardından dünyada tescillenmiş ilk koronavirüs aşısı olacak.