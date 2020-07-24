Türkiye için tarihi gün! Ayasofya'da saflar tutulmaya başlandı

Dünyanın gözü İstanbul'da! 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz için saflar tutulmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giriş yaptı. 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na gelen Erdoğan, vatandaşların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

TARİHİ NAMAZA DAKİKALAR KALDI

Ayasofya Camii'nde sabah 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılıyor. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayasofya Camii'de Kur'an-ı kerim tilavetini dinliyor.

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz 13.16'da kılınacak.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.