Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı

Tunceli'de koronavirüs testi pozitif çıkan 8 hastanın tamamı sağlığına kavuşarak taburcu edildi ve böylelikle şehirde koronavirüs hastası kalmadı. Tunceli, koronavirüs vakası bulunmayan tek şehrimiz durumunda.

24.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:52

Tunceli Valiliği, kentte tespit edilen 8 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının hepsinin taburcu olduğunu açıkladı. Kentteki hastanelerde koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı.

"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

VALİLİK AÇIKLADI

Tunceli'de Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edildi. Tunceli Valiliği, dün yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Valiliğin Twitter hesabından konu hakkında yapılan açıklamada son hastanın taburcu edildiği ana ait görüntülere yer verildi.