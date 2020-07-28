Tuncay Özkan kimdir? Tuncay Özkan nereli, kaç yaşında?

Tuncay Özkan, Kanal D Genel Yayın Yönetmenliği, Çukurova Medya Grup Başkanlığı yaptı. KanalTürk'ü kuran Özkan, Ergenekon'dan 5,5 yıl hapis yattı. Ünlü siyasetçinin kaleme aldığı birçok makalesi ve kirabı yer alıyor.

TUNCAY ÖZKAN KİMDİR?

Özkan, 1966 yılında Ziya ve Sulhiye çiftinin oğlu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin fen bilimleri enstitüsünde tamamladı.

ABDİ İPEKÇİ BELGESELİNİN YAPIMCI VE SUNUCULUĞUNU YAPTI

Cumhuriyet, Radikal, Milliyet, Akşam gazetelerinde muhabir, yazar, yönetici olarak görev alan Tuncay Özkan, televizyonculuğa 1993 yılında Arena programının Ankara temsilciliğiyle başladı. Ardından Kanal D Genel Yayın Yönetmenliği ve program yapımcılığı, Çukurova Medya Grup Başkanlığı ve aynı grubun SHOW, SKYTürk televizyonlarında programcılık yaptı. Kendi televizyonu olan KanalTürk'ü kurdu. Cumhuriyet Mitinglerini gerçekleştirdi. ''Biz Kaç Kişiyiz'' hareketinin kurucusu, aynı zamanda Abdi İpekçi Belgeselinin yapımcısı ve sunucusudur.

Özkan, Ergenekon kumpas davasından 23 Eylül 2008'de tutuklandı, 5,5 yıl hapis yattı. Cumhuriyet mitinglerini gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbet, Susurluk belgelerini yayınladığı için de 16 yıl ağır hapis cezalarına çarptırıldı. 10 Mart 2014'de serbest bırakıldı.

Özkan Duygu Dikmenoğlu ile evli olan Özkan'ın Nazlıcan adında bir kızı ve Güneş adında bir oğlu bulunuyor. Yayınlanmış beş binden fazla makalesi vardır.