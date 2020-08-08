Tülin Şahin kimdir? Tülin Şahin kiminle evlendi? Tülin Şahin mesleği nedir?

Tülin Şahin çoğunlukla manken olarak bilinse de yazar ve oyunculuk deneyimleri bulunmaktadır. Siena Leyla adında bir kızı çocuğu bulunmaktadır.

TÜLİN ŞAHİN KİMDİR?

13 Aralık 1980 doğumlu tasarımcı, oyuncu, manken ve sunucu Şahin, alışveriş merkezinde keşfedilmiştir.

Ailesinin memleketi olan Türkiye'ye Zeki Triko ile imzaladığı mankenlik işi için geldi. Ailesi Sivaslıdır. ABD'li Ünlü manken Cindy Crawford'a aşırı benzerliğinden dolayı kendisi hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak anılmıştır.

Bi ara oldukça kilolu olan manke, zayıflama sırları ile kitaplar yazdı.1996'da Tatlı Kaçıklar dizisinde ve 1999'da Gece Şahinleri filminde rol almıştır. Tülin Şahin iyi derecede İsveçce, İngilizce, Türkçe, Fransızca, Almanca bilmektedir.

TÜLİN ŞAHİN KİMİNLE EVLİ?

Tülin Şahin 2005 yılında yemek şefi Mehmet Özer ile evlenmiş ve 2017 yılında boşanma kararı aldılar. 2019 yılında Portekiz asıllı yatırımcı ve ekonomist Pedro De Noronha ile evlendi. Oldukça sade bir tören ile dünya evine girdi. Bu evlilikten Siena Leyla adında bir kız çocukları bulunmaktadır.