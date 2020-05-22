Tulga aracının özellikleri nelerdir? Tulga nedir? Tulga ne demek?

Zırhlı pikap aracı Tulga geliştirilerek seri üretime hazır hale getirildi. Araç, geçen sürede güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda pek çok açıdan geliştirildi. Performansı yukarı çekilen, yeni donanımlar eklenen pikap araç, nihai tasarımıyla seri üretime hazır hale getirildi. Peki Tulga nedir? Tulga ne demek? Tulga aracının özellikleri nelerdir?

TULGA NE DEMEK?

Tulga zırhlı aracına, miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.

TULGA ARACININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İlk olarak güvenlik güçleri için zırhlı pikap olarak tasarlanan ve yaklaşık 2,5 yıllık bir çalışmayla son haline getirilen aracın, toplamda 7 versiyonunun olması planlanıyor. Yaklaşık 6 ton ağırlığındaki aracın 5 kişi taşıma kapasitesi bulunuyor. Farklı görevleri yerine getirebilecek araç, kasasına konuşlandırılacak sistemlerle silahlandırılabilecek. Yüksek balistik koruma seviyesine sahip araç, mayına karşı duyarlı, 3 kilogram TNT'ye dayanıklı şekilde görev yapacak. Aracın ilk kullanıcısının İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olması öngörülüyor.

Aracın aynı zamanda özellikle Orta Doğu'da kullanılan bu tipteki araçlar için önemli bir alternatif oluşturacağı değerlendiriliyor. Sonradan zırhlandırılan araçlarda kısa sürede bakım ihtiyacı doğuyor ya da arızalar ortaya çıkıyor. Tulga'nın doğrudan zırhlı olarak tasarlandığı için en az 2 yıl sahada sorunsuz şekilde görev yapabileceği belirtiliyor.