Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen Tuğba Özay, Instagram'dan paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla karantinada dahi koruduğu vücudunu sergiledi.

TOPUKLU AYAKKABIYLA HAVUZA GİRDİ

Koronavirüs sürecini Antalya'da bulunan çiftliğinde geçiren ve haftanın 5 günü spor yapan Özay, tam bir tabiat ve doğa tutkunu olduğunu gösterdi. Mümkün oldukça izole bir hayat yaşayan başarılı ünlü manken, cesur havuz pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Özay, 'Kim demiş havuza giderken topuklu ayakkabı giyilmez diye'' notuylapaylaştığı havuzpozları takipçileri tarafından tam not aldı.

İşte 42 yaşındaki Özay'ın bikinili paylaşımları...