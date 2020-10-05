Tuğba Keleş kimdir? Tuğba keleş neden öldürüldü? Tuğba Keleş cinayetinin sebebi nedir?

Vahşi bir cinayete kurban giden Tuğba Keleş arkasında acılı ve gözü yaşlı bir aile bıraktı. Yıllardır süren taciz için birçok yerden yardım isteyen ve çeşitli suç duyurularında bulunan Tuğba Keleş maalesef sesini duyuramamıştı.

TUĞBA KELEŞ KİMDİR?

Tuğba Keleş bir markette kasiyer olarak çalışıyordu. Ailesiyle oldukça mutlu bir hayat süren Keleş'in hayatının son 4 yılı zehir olmuştu. 4 yıl önce şimdiki katili Erdoğan Küpeli'nin arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Tuğba Keleş için son yıllar azap gibi olmuştu. Onlarca yardım kuruluşuna başvuran Keleş maalesef herhangi bir dönüş alamamıştı. Başından vurulan Keleş hastanede hayata gözlerini yumdu.