Mantar dendiğinde aklınıza ilk olarak kültür mantarı ve doğada bulunan tanıdık mantarlar geliyor. Şimdi mantar hakkında bildiklerinizi unutun ve trüf mantarının mucizevi etkileri ile tanışın. Trüf mantarı nedir? Trüf mantarının faydaları ve özellikleri nelerdir?

TRÜF MANTARI NEDİR?

Meşelik alanlarda 4-20 cm arası boyutlarda toprak içinde yetişen trüf mantarı (Dolaman mantarı), havyardan sonra dünyanın en pahalı ikinci besidir. Eşsiz kokusu ile özel bir aromaya sahip olan trüf mantarı, Fransa'da açık artırma ile satılmaktadır.

TRÜF MANTARININ FAYDALARI

Etten daha değerli proteine sahip: Trüf mantarı, protein yönünden çok zengin bir besindir. Öyle ki etten daha değerli protein değerlerine sahiptir.

Kolesterolü dengeliyor: Doymamış yağ ve protein açısından çok zengin bir besin olan trüf mantarı, kolesterolü dengeleyici özelliğe sahiptir.

Göz hastalıklarına iyi geliyor: Özel karışımlar halinde de tüketilen trüf mantarı, frenk maydanozu ve akdiken yaprağı ile karıştırılarak tüketildiğinde göz hastalıklarına iyi gelmektedir.

Omuriliği güçlendiriyor: Şahtere otu ile karışım halinde tüketildiğinde, omuriliği güçlendirici etki göstermektedir.

Lif kaynağıdır: Uzun süre tokluk hissi veren trüf mantarı, yüksek lif oranı sayesinde vejetaryen ve diyet beslenme tipleri için idealdir. Trüf mantarının afrodizyak etkisi de vardır.

TRÜF MANTARI NASIL TÜKETİLİR?

Trüf mantarı tek başına tüketilmeyip diğer yemeklere aroma verici şekilde kullanılır. Makarnaya ya risottoya eklenebilen trüf mantarı, omletin üzerine rendelenerek de kullanılabilir. Salatalarda da kullanılabilen trüf, özel bir aroma verici besin kaynağıdır.