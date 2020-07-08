TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı

Başrollerini Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can'ın paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar'ın yer aldığı Tövbeler Olsun dizi setinden keyifli anlar yansımaya başladı. Çekimleri de bir o kadar neşeli geçen sıcacık aile komedisi "Tövbeler Olsun" yakında TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

SICAK BİR AİLE KOMEDİSİ OLACAK

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak.

KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor.

İşte Tövbeler Olsun dizisinden ilk kareler...