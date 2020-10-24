TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama

Dün TRT Haber'de yayınlanan 'Gece Bakışı' adlı programı takip edenler hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili bir bölümün yayınlandığı sırada ekranda, 'Ööööööiiiilllll' şeklinde anlamsız harfler yer aldı.

Bu konu özellikle sosyal medya üzerinde konuşulurken, herkes olayın neden yaşandığını merak etti. Konuyla ilgili olarak TRT tarafından bir açıklama yayınlandı.

SORUMLU PERSONEL TESPİT EDİLİP GEREKLİ CEZA VERİLECEK

Yapılan yazılı açıklamada, "TRT Haber kanalımızda yayınlanan Gece Bakışı programında kabulü mümkün olmayan bir şekilde anlamsız harf blokları ekrana yansıtılmıştır. Yaşanan olayın nedeni, olayda sorumluğu olan personelin tespiti ve gerekli idari cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma ile ilgili tüm gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.