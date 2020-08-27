Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi konusu nedir? Transformers: Yenilenlerin İntikamı oyuncuları ve Transformers: Yenilenlerin İntikamı özeti!

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TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sam Witwicky, Transformers'ın kökenleri konusunda yeni detaylar keşfeder. En büyük mücadele, Mısır'daki Giza piramitlerinde gerçekleşir. Çünkü aranan tapınak bu bölgededir. Filmde Transformers'ın piramitler öncesinde Mısır'ı ziyaret ettiği gösterilecek; hiyeroglif yazılarının günümüzdeki teknolojik araçları çağrıştırdığına değinilecek.

TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Michael Bay

Oyuncular:Megan Fox, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Rainn Wilson, Josh Duhamel

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon

Yapım Yılı: 2009

Vizyon Tarihi: 24 Haziran 2009 Çarşamba

Senaryo: Ehren Kruger, Roberto Orci

Yapımcı Firma: Di Bonaventura Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Transformers: Revenge of the Fallen