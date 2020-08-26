Transformers filmi konusu nedir? Transformers oyuncuları kimler? Transformers 1 kaç yılında çekildi?

Film takipçileri ''Transformers filmi özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Transformers filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

TRANSFORMERS OYUNCULARI

Bilimkurgu türündeki film 2007 yılında ilk olrak vizyona girdi. Robotlar ve insanların dünyasını yansıtan filmin oyuncu kadrosundaki isimler:

Shia LaBeouf - Sam Witwicky

Megan Fox - Mikaela Banes

Josh Duhamel - Yüzbaşı William Lennox

Tyrese Gibson - Teknik Çavuş Robert Epps

John Turturro - Reggie Simmons

Rachael Taylor - Maggie Madsen

Anthony Anderson - Glen Whitmann

Jon Voight - Savunma Bakanı John Keller

Kevin Dunn - Ron Witwicky

Julie White - Judy Witwicky

Amaury Nolasco - Jorge Figueroa

TRANSFORMERS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cybertron gezegeni farklı mekanizmalara dönüşebilme yetenekleri olan robotların yaşadığı gezegendir ve iki farklı cepheye bölünmüştür. Bir tarafta Autobotlar denen İyi robotlar ve Decepticonlar adlı kötü robotlar olarak farklı hedeflerin peşinde koşan bu Transformer'lar, gezegenlerindeki Energon Küpleri adı verilen yakıt stoklarının azalması sonucu, uzayda farklı yakıt kaynaklarının arayışı içine girerler. Ve tabii ki bu arayış, kimyasallar ve gerekli yakıt mineralleri açısından son derece zengin olan dünyamıza düşürecektir yollarını. Kolaylıkla otomobillere, uçaklara, deniz taşıtlarına, kamyonlara dönüşebilme yeteneği olan bu robotlar, dünyaya gelerek bu kaynakları ele geçirebilmek için bir savaş başlatacaklardır. Kötü ruhlu robotlar Decepticonlar'ın tek isteği kendi isteklerini elde edebilmek için dünyayı yok etmektir. Tabi yine karşılarında iyi robotlar ve onların başı Optimus Prime'ı bulacaklardır.