Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı

Kız arkadaşı Gizem Cengiz'e (26) yapacağı evlilik teklifinin unutulmayacak bir anı olmasını amaçlayan Samet Tetik (29), arkadaşlarının da yardımıyla hazırlık yaptı.

SAHTE HABER YAYINLADI

Tetik, hazırladığı senaryoya göre babasına yardım etmek amacıyla işçi servisini kullanırken kaza yaptığı haberini "sahte" bir haber sitesinden yayınladı.

Haberi okur okumaz olay yerine giden Cengiz, aracın yanına vardığında elinde yüzükle erkek arkadaşı Tetik'in çıktığını gördü. Şaşıran, heyecanlanan ve çok sevinen Cengiz, arkadaşının evlilik teklifine "Evet" dedi. Meşale ve konfeti gösterilerinin ardından arkadaşları çifti tebrik etti.

GENÇ KIZ MUTLU

Gizem Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilginç evlilik teklifi aldığını ancak bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Çok heyecanlandığını belirten Cengiz, "Beni telefonla kardeşim aradı. Sakin olmamı isteyerek kaza haberini verdi. Telefonu kapatıp kaza yerine gittim. Buraya geldiğim zaman ilk başta etrafta polis, ambulans göremedim. Çok heyecanlandım, korktum. Daha sonra evlilik teklifi sürpriziyle karşılaştım." diye konuştu.

ORGANİZASYON İÇİN ARKADAŞLARINDAN YARDIM ALDI

Önce telaşlandırıp daha sonra mutlu haberi vermeyi planladığını aktaran Tetik de "Organizasyon için benim ve kız arkadaşımın arkadaşlarından yardım istedim. Kaza haberiyle telaşlandırıp daha sonra mutlu haberi vermek istedim." ifadelerini kullandı.