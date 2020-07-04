Trabzonsporlu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde ay yıldız dövmesi yaptırdı

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, vücuduna ay yıldız dövmesi yaptırıp "Yenge" yazdırması dikkat çekti.

04.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:38

Trabzonspor'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, vücudundaki dövmelerine bir yenisini daha ekledi.

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Taraftarlar tarafından çok sevilen Sosa ve eşinin Türkiye sevgisi birçok ikşi tarafından bilinmekte. Alurralde, bu sevgisini vücuduna yaptırdığı ay yıldız dövmesiyle ölümsüzleştirdi. Arjantinli futbolcunun eşinin ay yıldız dövmesinin altına Türkçe olarak "Yenge" yazdırması da dikkatlerden kaçmadı.

Yeni dövmesini sosyal medyadan paylaşan Carolina Alurralde, bu paylaşımı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

"YENGE" DİYE SESLENEN TARAFTARA EL SALLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de trafikte seyir halindeki araçta bulunan taraftarlar, Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'ye korna çalıp "Yenge" diye seslenmişti. Carolina Alurralde ise el sallayarak taraftarlara selam vermişti.