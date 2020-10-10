Trabzonsporlu futbolcular, hazırlık maçında hakemleri protesto ettiler

Trabzonspor'dan Süper Lig'deki hakem kararları için protesto geldi.

Trabzonspor'da futbolcular, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor ile oynanan hazırlık maçında hakem kararlarını protesto etmek amacıyla 30 saniye hareketsiz bekledi.

Karşılaşmaya başlayan bordo-mavili oyuncular topu rakibe bıraktıktan sonra hareketlenmedi.

"HAKEMLERİN KONUŞULMADIĞI BİR LİG İSTİYORUZ"

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Türk futbolunda kronikleşen hastalıkların bir türlü tedavi edilemediğini, kurulların değişmesine rağmen anlayışların değişmediğini savunmuştu.

Her sezonun, "Hakemlerin konuşulmadığı bir lig istiyoruz" temennisiyle başladığını ancak daha ilk haftadan hakemlerin sonuçlara etki edecek kararlarıyla sahneye çıktığını iddia eden Sağıroğlu, "Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri adaletin sağlanamamasıdır. Bunu sağlayacak bir yapı kurulamadığı sürece adaletsiz kararlar can yakmaya devam edecektir." ifadesini kullanmıştı.