Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı

Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için İstanbul'a gelen Trabzonspor'u karşılayan bordo mavili taraftarların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.

15.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:09

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

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TK3261 sefer sayılı uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen bordo mavilileri taraftarları karşıladı. Takımlarını karşılamaya gelen taraftarlara polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu.

FUTBOLCULAR MASKE KURALINA UYDU

Polis eşliğinde Sabiha Gökçen'den ayrılan takım, konaklayacakları otele gitti. Koronavirüs önlemleri kapsamında borda-mavililerin maske kuralına uydukları görüntülendi.