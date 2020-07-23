Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı

Hüseyin Çimşir'in ayrılığı sonrasında teknik direktör arayan Trabzonspor, Mircea Lucescu'yu listesine aldı. Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Rumen hoca ile önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı öğrenildi.

23.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:44

Art arda alınan başarısız sonuçlardan sonra şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'le yollar ayrılmıştı.

Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi

Yeni sezon için hoca arayışına giren Bordo-Mavili yönetim kriterleri belirledi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, ligi bilen ve camiayı yakından tanıyan bir isme takımı emanet etmek istiyor. Bu doğrultuda ön plana Abdullah Avcı ile Şota Arveladze çıkarken, gündeme yeni bir isim girdi: Mircea Lucescu...

KRİTERLERE UYGUN

2001-2002'de Galatasaray'ı, 2002-2003'te de Beşiktaş'ı ligde şampiyonluğa ulaştıran ve son olarak A Milli Takımımız'ı çalıştıran Rumen hoca için yönetimde fikir birliğine varıldı.

Hem ülkemizi yakından tanıması hem de tecrübeleriyle gençlere yol açabilecek deneyimde olması nedeniyle kurt teknik adamın ismi bir anda listenin en üst sırasına yerleşti. Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde başarılı çalıştırıcı ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

(Fanatik)