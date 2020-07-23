Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı

Art arda alınan başarısız sonuçlardan sonra şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'le yollar ayrılmıştı.

Yeni sezon için hoca arayışına giren Bordo-Mavili yönetim kriterleri belirledi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, ligi bilen ve camiayı yakından tanıyan bir isme takımı emanet etmek istiyor. Bu doğrultuda ön plana Abdullah Avcı ile Şota Arveladze çıkarken, gündeme yeni bir isim girdi: Mircea Lucescu...

KRİTERLERE UYGUN

2001-2002'de Galatasaray'ı, 2002-2003'te de Beşiktaş'ı ligde şampiyonluğa ulaştıran ve son olarak A Milli Takımımız'ı çalıştıran Rumen hoca için yönetimde fikir birliğine varıldı.

Hem ülkemizi yakından tanıması hem de tecrübeleriyle gençlere yol açabilecek deneyimde olması nedeniyle kurt teknik adamın ismi bir anda listenin en üst sırasına yerleşti. Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde başarılı çalıştırıcı ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

(Fanatik)