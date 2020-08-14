Trabzonspor, son olarak Celtic'te oynayan Jozo Simunovic ile prensipte anlaştı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, savunma rotasyonuna İskoçya'dan bir takviye yaptı. Bordo mavili ekibin son olarak Celtic'te oynayan ve bonservisini elinde bulunduran Hırvat stoper Jozo Simunovic ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

14.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:53

Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başlama hazırlıkları yaparken transferde de aktif bir şekilde ilerliyor. Geçen sezonu 2. sırada bitirip Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan bordo mavili ekip, son olarak İskoçya'nın Celtic takımına forma giyen 26 yaşındaki Hırvat stoper Jozo Simunovic ile prensip anlaşmasına vardı.

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TRT Spor'un haberine göre son pürüzlerin görüşüldüğü aktarılırken, bordo mavililerin bir stoper daha almak istediği aktarıldı

BONSERVİSİ ELİNDE

Celtic, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Simunovic'in 1 yıllık opsiyonunun kullanılmadığını ve yolların ayrıldığını açıklamıştı. Simunovic, Celtic'te üst üste 5 lig şampiyonluğu yaşadı.

16 MAÇA ÇIKTI

2015'te Dinamo Zagreb'ten 7.5 milyon euro bedelle transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 16 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans göstermişti.