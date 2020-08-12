Trabzonspor, Fluminense'de oynayan Marlon Rodrigues Xavier'i kiraladı

Sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavili kulüp, Brezilya'nın Fluminense takımında forma giyen sol bek Marlon Rodrigues Xavier'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. 23 yaşındaki futbolcunun kiralandığı ifade edildi.

Gece geç saatlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

28 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kariyerine Criciuma altyapısında başlayan Marlon, daha sonrasında Fluminense'nin yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Portekiz'in Boavista takımında kiralık olarak forma giyen oyuncu, Liga NOS ve Portekiz Kupası'nda toplam 28 maça çıkıp 1 gol ve 2 asist kaydetti.