Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Fenerbahçe, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak'ı kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Bir günde 4 ismi renklerine bağlayarak büyük ses getiren sarı lacivertlilere, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa da önerildi.

EMRE BELÖZOĞLU TRANSFERE SICAK BAKIYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; İstanbul'a gitmek istediği öğrenilen Sosa'nın transferi konusunda sarı-lacivertli ekibin kararı bekleniyor. Futbol direktörlüğüne getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun Sosa'nın transferine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Bordo-mavili ekiple bu sezon 42 maça çıkan 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, 11 gol atıp, 12 de asist yaptı.