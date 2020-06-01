Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı

Trabzonspor tarihinin unutulmaz futbolcularından Hami Mandıralı, bordo mavili takım ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber61'e konuşan Mandıralı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI"

"Çok güzel bir kadro var. Şimdi başında da kardeşimiz Hüseyin hocamız var. İnşallah başarılı olur şampiyon olur, kalpten söylüyorum. Çok müthiş bir kadro var, atanıyla tutanı çok iyi. Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adayı."

Hami Mandıralı

"SÖRLOTH ÇOK GÜZEL ADAM"

"Sörloth güzel bir adam bunu saha içinde görebilirsin. Enerjisini takıma harcıyor. Rakiple ilgilenmiyor. Bir maçta kırmızı kart gördü, orada bile itmemek için elinden geleni yaptı ama itti. Çok güzel bir adam. Performans olarak goller attıkça da büyüdü değeri de büyüdü. Trabzonspor ne yapıp edip onu almalı, elinden kaçırmamalı. Yarın öbür gün çok büyük paralar kazandırabilir. Trabzonspor'un kalan maçlarında da en büyük faktör olarak onu görebiliriz."