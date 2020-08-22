Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Süper Lig'e bu sezon çıkan Fatih Karagümrük, bir dönem Trabzonspor forması da giyen ve bordo mavili ekipte efsane haline gelen Şota Arveladze'nin yeğeni Vato Arveladze'yi transfer etti.

Forvet ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen 22 yaşındaki Gürcü futbolcu için bir imza töreni düzenlendi.

Kırmızı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada "Vato Arveladze Karagümrük'te!" başlığıyla yapılan açıklama şöyle: "Süper Lig'e yükselen takımımız kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor! Gürcistan'dan çıkıp Avrupa futbolunda başarılar yaşayan Arveladze ailesinin genç ferdi Vato Arveladze, bu sezon Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. 2. Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı 22 yaşındaki Vato Arveladze, Gürcistan ve Polonya Süper liglerinde forma giydi. Gürcistan Milli Takımı formasını da terleten genç Arveladze'ye başarılarla dolu bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

10 MAÇTA 1 GOL ATTI

Son olarak Gürcitan ekibi FC Locomotive forması giyen Vato, geçen sezon oynatığı toplam 10 maçta 1 gol kaydetti.