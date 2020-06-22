Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Toto Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk golü 6. dakikada Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den geldi. İlk yarının son dakikalarında Alanyaspor'un golcü ismi Papiss Cisse sahne aldı ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzonspor hızlı başladı. 51. dakikada gelişen atakta defansın arkasına sarkan Filip Novak'ın attığı golle bordo mavililer bir kez daha öne geçti. Mücadelenin uzatma dakikalarında Alanyasporlu Tasos Bakasetas'ın golüne engel olamayan Karadeniz ekibi, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın 79. dakikasında Trabzonspor'da Majid Hosseini direk kırmızı kart, Alanyaspor'da ise 82'de ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla puanını 57'a çıkaran bordo mavililer zirveyi Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Ev sahibi ekip ise 44 puana yükseldi.