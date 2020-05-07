Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, yeni tip koronavirüs kapsamında teknik ekip ve futbolculara yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu..
07.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:35
Trabzonspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçen teknik ekip ve sporcuların test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün futbolcu kadrosu ve teknik heyete yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı ve pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.
Takımın yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncular haricinde tam kadro antrenmanlara başlayacağı vurgulandı.
Ayrıca, 15 gün içinde takımın bir hazırlık maçı oynamasının planlandığı, takım bulunamaması halinde hazırlık karşılamasının 19 yaş altı takımı ile gerçekleştirileceği kaydedildi.