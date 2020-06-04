Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı

Trabzonspor Kulübü; başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan 6'ncı koronavirüs testinde pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.