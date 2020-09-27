Tövbeler Olsun yeni bölüm izleme linki! Tövbeler Olsun 8. bölüm full izle! Tövbeler Olsun 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun son bölüm

Tövbeler Olsun yeni bölümde izleyiciler ekrana bağlanacak. İşte, Tövbeler Olsun yeni bölüm izleme linki! Tövbeler Olsun 8. bölüm tek parça izle! Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak? Tövbeler Olsun son bölümde neler oldu?

TÖVBELER OLSUN KONUSU NE?

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak.

Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor… Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor.

TÖVBELER OLSUN 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

Tövbeler Olsun 20.00'de başlayacak.

TÖVBELER OLSUN 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TÖVBELER OLSUN 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler olsun 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.