Tövbeler Olsun 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 10. bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

Yeni dizi Tövbeler Olsun TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Tövbeler Olsun 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 10. bölüm kesintisiz izle!

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hülya ve Latife'nin ateşkes anlaşması çok da uzun sürmez. Latife, Hülya'yı zor durumda bırakmak için yeni planlar yapmaktadır. Bu planlar ise Namzet' in başına yine olmadık işler açacaktır. Bu sefer helallik alması, Osman'ın da inadıyla kolay olmayacaktır.

Anıl'a olan aşkını saklamakta güçlük çeken Nazmiye ise zor zamanlar geçirmektedir. Babasına yardımcı olmaya çalışırken başını belaya sokan Sinan ve Kazım'ın imdadına ise Osman yetişecektir. Nazmiye'nin Anıl'a olan aşkını öğrenen isim kim? Namzet, Bahri'den helallik alabilecek mi? Latife'nin oyununa gelen Hülya'yı bekleyen kötü sürpriz ne? Osman'dan kız istemeye giden Namzet ve Latife, Osman'ın inadını kırabilecek mi?

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

TÖVBELER OLSUN 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

TÖVBELER OLSUN 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman'dan helallik alması giderek zorlaşan Namzet, şimdi de geçmişe dönüp helallik almanın yollarını arayacak; ortaklıklarının bozulmasının sebebi olarak gördüğü bir hatayı telafi etmeye çalışacaktır.

Bu sırada Latife ve Hülya ise sürpriz bir şekilde iş birliği yapmaya karar vereceklerdir. Aynı fikirde oldukları tek konu ise Aylin ve Buğra'yı birbirlerinden uzak tutmaları gerektiğidir. Nazmiye ve Anıl'ın giderek daha da yakınlaşması Ertan'ın dikkatini çekmeye başlayacaktır.

Namzet'in geçmişi telafi etme macerasına Osman'ı da dahil etmesiyle işler daha da çok karışır. Bu defa iki eski arkadaşın yeteneklerini ortaklaşa göstermesi gereken zorlu bir sınavı vardır. Neşe'nin sürpriz davetine katılmak isteyen Hülya ise beklenmedik bir kaza ile zor durumda kalacaktır.

Namzet bu defa Osman'dan helallik alabilecek mi? Hülya ve Latife, Buğra ile Aylin'i birbirlerinden uzaklaştırmak için ne yapacak? Kadir ve Buğra'yı bekleyen kötü olay ne? Osman ve Namzet 'in birlikte verdikleri büyük çaba geçmişteki hatayı telafi edebilecek mi?

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜM ÖZETİ...

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü bu akşam 18 Ekim Pazar TRT ekranlarına gelecek.

TÖVBELER OLSUN OYUNCU KADROSU

Güven Kıraç - Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu - Latife Horanta

Erkan Can - Osman Necipli

Çiçek Dilligil - Hülya Necipli

Merve Erdoğan - Cemre Horanta

Mert Carim - Sinan Horanta

Naz Çağla Irmak - Aylin Necipli

Seda Türkmen - Nazmiye Horanta

Sercan Badur - Buğra Horanta

Ünal Silver - Fuat Peştemalci