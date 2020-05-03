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Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım

Teknik direktörlük kariyeriyle ilgili açıklamalar yapan Tottenham'ın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Bayern Münih mağlubiyeti sonrasında nedeniyle arabanın içinde saatlerce ağladığını söyledi.

03.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:58

Tottenham mesanjeri Jose Mourinho'dan kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Teknik direktörlük yaşantısındaki unutulmaz anları anlatan Portekizli teknik adam kariyerindeki en unutulmaz başarısının Barcelona'nın saltanatına son vermek olduğunu söyledi. O dönem takım olarak çok iyi hareket ettiklerini söyleyen Mourinho, "Çok özel bir taktiğimiz vardı ve futbolcularım şampiyonluk için hırsla çalışıyorlardı" dedi.

"HAYATIMDA AĞLADIĞIM TEK MAĞLUBİYET"

Real Madrid'deyken Avrupa'nın en güçlü takımı oldukları söyleyen Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e penaltılarla elendikleri maçı da unutamadığını söyledi. Mourinho o maçla ilgili olarak, "Hayatımda ağladığım tek mağlubiyet odur. Arabayla evimin önüne kadar gittim ve arabanın içinde saatlerce ağladım." ifadelerini kullandı.