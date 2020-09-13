Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho: Sörloth'u istiyoruz

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardındna Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'un gündemlerinde olup olmadığı sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Portekizli teknik adam, "Sörloth'u istiyor musunuz" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" cevabını verdi.

Jose Mourinho

AĞAOĞLU: LEIPZIG VE TOTTENHAM İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada Norveçli golcü için Leipzig ve Tottenham ile görüştüklerini dile getirmişti.