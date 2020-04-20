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Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Heung-min Son, 3 haftalık askerlik görevi için ülkesinin Jeju adasındaki birliğine katıldı.

20.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:12

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Heung-min Son, ülkesine döndü ve askerlik eğitimini almayı seçti.

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27 yaşındaki futbolcu, 3 haftalık askerlik görevi için ülkesi Güney Kore'deki birliğine katıldı. Koruyucu yüz maskesi takan başarılı futbolcu, Jeju adasının güneyindeki kampta üniformalı askerler tarafından karşılandı.

30 KİLOMETRELİK ARAZİ YÜRÜYÜŞÜNE ÇIKACAK

Heung-min Son, askerlik eğitimlerinde göz yaşartıcı gaz ile mücadele edecek, yaklaşık 30 kilometrelik arazi yürüyüşlerine çıkacak ve gerçek yangın tatbikatlarına katılacak.