2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik yönden zorlu bir dönem geçiriyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, salgın sonrası kulübün büyük bir ekonomik krize girmesini engellemek amacıyla İngiltere Bankası'ndan 175 milyon sterlin kredi alınması konusunda anlaşma yapıldığı belirtildi.

BÜTÇE AÇIĞI 200 MİLYON STERLİNE ULAŞABİLİR

Açıklamada, statta bu yıl düzenlenmesi gerekirken iptal edilen Amerikan Futbolu Ligi (NFL) maçları, konserler ile diğer spor organizasyonları, maç hasılatı ve televizyon geliri kayıpları nedeniyle kulübün gelecek yılki bütçe açığının 200 milyon sterlini bulabileceği vurgulandı.

2 YIL ÖNCE REKOR KIRMIŞLARDI

İngiliz kulübü, 2 sezon önce 113 milyon sterlin kar açıklamış ve tarihinin en karlı dönemini yaşamıştı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 17 Haziran'da yeniden başlayacak ligde 41 puanla 8. sırada yer alıyor.