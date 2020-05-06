İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculara yapılan sağlık kontrollerinde bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

KARANTİNAYA ALINDI

İsmi açıklanmayan oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği ve karantinaya alındığı kaydedildi. Torinolu futbolcunun durumunun sürekli olarak takip edileceği ifade edildi.