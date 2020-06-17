Ton balıklı salata tarifi

Basit şekilde yapılması ve çok besleyici olmasıyla özel bir yaz seçeneği olan ton balıklı salata, doyurucu olması ile diyet yapanlar için de ideal bir tariftir.

GEREKLİ MALZEMELER

1 kutu ton balığı

1 küçük kıvırcık ya da marul

3-4 yemek kaşığı haşlanmış tane mısır

1 adet orta boy domates

1 adet orta boy salatalık

Sosu için: Yarım limonun suyu, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı , 2 yemek kaşığı kapari, Tuz (az), bir çay kaşığı hardal (isteğe göre)

HAZIRLANIŞI

Ton balığını süzün ve çatal yardımıyla didikleyin.

Salatalık, kıvırcık ve domatesi doğrayın.

Sos için hazırladığınız malzemeleri bir kavanozda karıştırın. Kavanozun kapağını kapatıp çalkalamanız yeterli olacaktır.

Hazırladığınız tüm malzemeleri bir kaba alarak karıştırın.

Sosu ilave edip servis edin. Afiyet olsun.