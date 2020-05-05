'Tom Cruise, Elon Musk ve NASA, uzayda çekilecek ilk kurgu film için işbirliği yapıyor'

Tom Cruise'un, Elon Musk ve NASA ile uzayda çekilecek ilk kurgu film için kolları sıvadığı öne sürüldü.

ABD'nin önde gelen sinema ve eğlence haber sitelerinden Deadline'ın haberine göre ünlü oyuncu, SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile NASA'yla uzayda çekilecek ilk kurgu film için işbirliği yapıyor.

Deadline'ın yazıişleri müdürlerinden Mike Fleming Jr imzalı haberde, uzayda çekilecek ilk aksiyon filmin yapımı için henüz herhangi bir stüdyonun görüşmelerin içinde olmadığı belirtildi.

Uzayda çekilmesi planlanan filmin Tom Cruise'un başrolünde olduğu "Görevimiz Tehlike" serisinden bir film olmasının planlanmadığı aktarıldı.

Tom Cruise, SpaceX ve NASA'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Tom Cruise, aksiyon filmlerinde dublör olmadan çok tehlikeli sahnelerde yer almasıyla bilinen bir oyuncu.

Hiçbir başrol oyuncusunun aksiyon filmlerinin çekilmesinde Cruise kadar kendini tehlikeye atmadığı sinema dünyasında konuşulan konulardan biri.

Hatta Görevimiz Tehlike serisinin çekimlerine Cruise yaralandığı için çok kez ara verilmesi gerekmişti.

Serinin son filminin çekimlerine ise koronavirüs salgını dolayısıyla ara verildi.

SpaceX ile astronotlar uzaya gidecek

2018 yılında Empire dergisine bir röportaj veren Avatar filminin yönetmeni James Cameron, 15 yıl önce Cruise ile uzayda çekilmesi planlanan ilk kurgu film için konuştuklarını söylemişti.

ABD'li uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in sahibi olan Elon Musk ise uzay turizminin gerçekleştirilebilmesi ve orada bir hayatın kurulabilmesi amacına öncülük olan iş insanlarından.

NASA ve SpaceX işbirliğinde ABD'de 10 yıl sonra ilk defa ABD'li astronotları taşıyan bir uzay aracının uzaya fırlatılması planlanıyor.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, bu ayın başında gazetecilere yaptığı açıklamada SpaceX'in taşıdığı astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğunun koronavirüs salgınına rağmen 27 Mayıs için planlandığını duyurdu.