TOKİ satışları başladı! TOKİ kurasız konut satışı hangi illerde? Kaç daire satılıyor?

TOKİ, konut ve iş yeri satışları için tarih verdi. Birçok ilde başlayacak olan açık artırma satışlar TOKİ'nin resmi internet istesinden takip edilebilecek. Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar bir miktar peşinat ödemesi ve geri kalan tutarın taksitle ödenmesi şeklinde ödeme yapacaklar. Hangi ilde kaç ev satılacak?

TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ev sahibi olmayan kimse kalmaması adına satışa çıkarılacak konutlar için 13 Ekim 2020, Salı günü, saat 11.00'da,iş yerleri için 14 Ekim 2020, Çarşamba günü saat 11.00'da açık artırma yapılacak.

HANGİ İLLERDE, KAÇ DAİRE SATILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 23 ilde 176 konut ile 23 ilde 155 iş yerini "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sundu.

Alıcılar Adana, Ankara, Batman, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop ve Sivas şehirlerinde satışa sunulan konutlar%25, peşin 120 ay vade ile sahip olabilecekler.

Ayrıca, Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Gaziantep, Isparta, Karabük, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak şehirlerinde satışa sunulan iş yerleri %10, %25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ SATIŞTA OLAN KONUT VE İŞ YERLERİ...

TOKİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.

- Fotoğraflı nüfus cüzdanı,

- Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,

- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;

muhammen bedeli 99.999- TL ye kadar olanlar için 5.000-(Beşbin) TL,

muhammen bedeli 100.000 - 349.999- TL'ye kadar olanlar için 10.000-(Onbin) TL,

muhammen bedeli 350.000 – 999.999- TL'ye kadar olanlar için 50.000-(Ellibin) TL,

muhammen bedeli 1.000.000- TL ve üstünde olanlar için 100.000-(Yüzbin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

- Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,

- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri. (Alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi"ni imzalayacaklardır.)