TOKİ 23 ilde 176 konut ve 155 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 23 ilde 176 konut ve 155 iş yerini "açık artırma yöntemi" ile satışa sundu. Konutlar için 13 Ekim 2020, Salı günü, saat 11.00'da, iş yerleri için 14 Ekim 2020, Çarşamba günü saat 11.00'da açık artırma yapılacak. Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten teklif verilebilecek.

KONUTLAR İÇİN YÜZDE 25 PEŞİNAT VERİLECEK

Alıcılar Adana, Ankara, Batman, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop ve Sivas şehirlerinde satışa sunulan konutlar %25, peşin 120 ay vade ile sahip olabilecekler. Ayrıca, Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Gaziantep, Isparta, Karabük, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak şehirlerinde satışa sunulan iş yerleri %10, %25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre; açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek.

İL İL SATIŞA ÇIKARILAN KONUT VE İŞ YERLERİ İLE SATIŞ BEDELLERİ

- İstanbul - Başakşehir ve Ateşehir 54 adet konut ve dükkan. 264 bin TL'den başlayıp 760 bin TL'ye kadar çıkıyor.

- Kocaeli - Gölcük ve Dilovası 5 adet konut. Satış bedelleri 199 bin TL'den başlıyor.

- Bursa - Orhangazi ve Orhaneli 5 adet konut. Satış bedelleri 84 bin TL'den başlıyor.

- Balıkesir - Bigadiç 9 adet konut. Satış bedelleri 143 bin TL'den başlıyor.

- Kütahya - Emet ve Simav 9 adet konut. Satış bedelleri 77 bin TL'den başlıyor.

- Manisa - Yunusemre 9 adet konut. Satış bedelleri 88 bin TL'den başlıyor.

- Denizli - Tavas, Kurudere, Çİvril ve Baklan 29 adet konut ve iş yeri. Satış bedelleri 123 bin TL'den başlıyor.

- Muğla - Kavaklıdere 1 adet konut. Satış bedeli 113 bin TL.

- Düzce - Cumayeri 3 adet konut. Satış bedelleri 135 bin TL'den başlıyor.

- Bolu - Mudurnu 7 adet konut. Satış bedelleri 124 bin TL'den başlıyor.

- Ankara - Ayaş, Altındağ ve Kahramankazan 12 adet konut. Satış bedelleri 150 bin TL'den başlıyor.

- Konya - Sarayönü ve Meram 2 adet konut. Satış bedelleri 128 bin TL'den başlıyor.

- Kırıkkale - Bahşili 2 adet konut. Satış bedelleri 103 bin TL'den başlıyor.

- Çorum - Merkez 4 adet konut. Satış bedelleri 69 bin TL'den başlıyor.

- Sinop - Dikmen 6 adet konut. Satış bedelleri 181 bin TL'den başlıyor.

- Samsun - Tekkeköy 3 adet konut. Satış bedelleri 134 bin TL'den başlıyor.

- Ordu - Merkez 1 adet konut. Satış bedeli 225 bin TL.

- Sivas Suşehri - 1 adet konut. Satış bedeli 128 bin TL.

- Kayseri - İncesu 2 adet konut. Satış bedelleri 210 bin TL'den başlıyor.

- Niğde - Çiftlik, Çamardı ve Bor 6 adet konut. Satış bedelleri 139 bin TL'den başlıyor.

- Adana - Yüreğir ve Seyhan 6 adet konut. Satış bedelleri 145 bin TL'den başlıyor.

- Gaziantep - Şehitkamil 1 adet konut. Satış bedeli 307 bin TL.

- Bursa Orhangazi 2 adet iş yeri - Satış bedelleri 110 bin TL'den başlıyor.

- Denizli Bekilli 2 adet iş yeri - Satış bedelleri 70 bin TL'den başlıyor.

- Burdur - Karamanlı ve Gölhisar - 8 adet iş yeri. Satış bedelleri 65 bin TL'den başlıyor.

- Isparta - Gelendost - 1 adet iş yeri - Satış bedeli 58 bin TL.

- Uşak Merkez - 27 adet iş yeri - Satış bedelleri 187 bin TL'den başlıyor.

- Ankara - Sincan, Ayaş ve Çamlıdere - 27 adet iş yeri. Satış bedelleri 70 bin TL'den başlıyor.

- Karabük Merkez - 37 adet iş yeri - Satış bedelleri 90 bin TL'den başlıyor.

- Konya - Selçuklu ve Gödene. 9 adet iş yeri. Satış bedelleri 388 bin TL'den başlıyor.

- Kırşehir Kaman 1 adet iş yeri - Satış bedeli 320 bin TL.

- Kayseri - Tomarza 5 adet iş yeri. Satış bedeli 145 bin TL'den başlıyor.

- Niğde Bor 1 adet iş yeri. Satış bedeli 160 bin TL.

- Aksaray - Sultanhanı - 3 adet iş yeri . Satış bedelleri 90 bin TL'den başlıyor.

- Çorum - 1 adet iş yeri. Satış bedeli 130 bin TL.

- Amasya Hamamözü 1 adet iş yeri - Satış bedeli 100 bin TL.

- Trabzon Beşikdüzü 2 adet iş yeri. Satış bedeli 202 bin TL'den başlıyor.

- Rize Merkez 2 adet iş yeri. Satış bedelleri 1 milyon 325 bin TL'den başlıyor.

- Adana - Seyhan ve Yüreğir. 2 adet iş yeri. Satış bedelleri 85 bin TL'den başlıyor.

- Kahramanmaraş Afşin 1 adet iş yeri. Satış bedeli 156 bin TL.

- Gaziantep Şehitkamil 5 adet iş yeri. Satış bedelleri 200 bin TL'den başlıyor.

- Şanlıurfa Akabe ve Viranşehir 2 adet iş yeri. Satış bedelleri 50 bin TL'den başlıyor.

- Siirt Baykan 5 adet iş yeri. Satış bedelleri 120 bin TL'den başlıyor.

- Bitlis Merkez 11 adet iş yeri. Satış bedelleri 114 bin TL'den başlıyor.

- Ağrı Merkez 1 adet iş yeri. Satış bedeli 35 bin TL.