Tırtıl kurabiye tarifi, tırtıl kurabiye kalıbı yapımı, tırtıl kurabiye yapılışı, kurabiye yapımının püf noktaları

Tırtıl kurabiye çay ve kahve molalarının vazgeçilmezidir. Tırtıl kurabiye sunumuyla ve tadıyla herkes tarafından beğeniliyor. Sizde tam tutan tırtıl kurabiye tarifini ve yapımını arıyorsanız haberin devamına bakabilirsiniz.

PET ŞİŞEDEN TIRTIL KURABİYE KALIBI YAPMAK

Tırtıl kurabiye yapmak için temel malzemelerin dışında şekil vermek için bir aparata ihtiyacınız var. Kalıbı çeşitli zücaciyelerden veya online sitelerden alabilirsiniz. Eğer almaya vaktiniz yok veya kendiniz yapmak istiyorsanız, evde yapabileceğiniz yöntem de var.

Kalıbı yapmak için gerekli malzemeler; pet şişe ve bıçak. Pet şişenin üst bölümünü yaklaşık 5-6 cm olacak şekilde kesiyoruz. Kesilen şişe huni şekline benzeyecek. Daha sonra kapağını çıkarıyoruz ve bir bıçağı ısıtarak kapağın ortasına yıldız şeklini veriyoruz. Şişeye kapağı geri takıyoruz ve kalıp hazır hale geliyor. Tadı damağımızda kalan enfes kurabiyeleri yapabiliriz.

TIRTIL KURABİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım paket margarin veya tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış – 125 gr)

1 adet vanilya

1 paket kabartma tozu

2 adet yumurta

2 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

Alabildiği kadar un (yaklaşık 3 su bardağı + 1/5 su bardağı)

TIRTIL KURABİYE TARİFİ VE YAPILIŞI

İlk olarak kurabiyemizin hamurunu hazırlayalım. Hamur malzemelerini karıştırarak yumuşak kıvamda ancak ele yapışmayacak şekilde bir hamur oluşturun.

Tırtıl kurabiyelerimizi şekillendirelim. Kurabiye hamurumuz hazır olduktan sonra tırtıl kurabiye kalını ile yaratıcılığınıza bağlı olarak kurabiyelerinizi şekillendirin. Aşağıda kurabiyenin yapımı sırasında çektiğim resimleri görebilirsiniz.

Kurabiyelerimizi pişirelim. Şekillendirdiğimiz kurabiyeleri önceden ısıtılmış fırında 160-170 derecede pembeleşinceye kadar pişirin.

Servis edelim. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

KURABİYE YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Ağızda dağılan kurabiyelerin altın kuralı: Kurabiye yapımında kullanılacak olan tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı

Kokusunun bütün evi sarıp, diyette olanların bile canı çekmesi için hangi yağ kullanılmalıdır? Oda sıcaklığında tereyağı kurabiyeye nefis koku ve tat bırakır. Kurabiyeyi daha yumuşak yapar ve her yere eşit şekilde dağılır. Fakat sert kurabiye yapmak isterseniz soğuk tereyağı kullanmalısınız.

Şeker ve yumurta homojen bir hale gelene kadar çırpılmalıdır. Yaptığımız kurabiyede yumurta kokusu olsun istemeyiz.

TIRTIL KURABİYE YAPIMI VAKTİMİ NE KADAR ALIR?

Tırtıl kurabiye yapımı, kurabiyeler arasından en kolayları arasında yer alır. Süsleme de fazla uğraşmayacaksınız 30-60 dk süresi sonunda kurabiyeler hazır olacaktır. Yapılacak porsiyona bağlıda bu süre değişkenlik gösterebilir. Yukarıdaki ölçüler 8-10 kişilik ölçülerdir. Bu ölçülerde yapacaksanız 30-60 dk. 2 katı ölçü yapacaksanız 60-90 dk sürebilir.