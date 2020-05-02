Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti

İzmir'in Tire ilçesindeki Akarca Ovası'nda görülen binlerce çekirge paniğe neden oldu. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan çekirge sürüleri bölge tarımına ciddi oranda zarar vermeye başladı. Biber, domates, kavun gibi şu an toprakta olan tüm mahsulleri yiyerek talan eden çekirgeler, bölge çiftçisini de kaygılandırmaya başladı.

"TÜM ÜRÜNLERİ TALAN ETTİLER"

Barış Gül isimli çiftçi, çekirgelerin havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıktığını, yüksek tepelere yuvalanıp milyonlarcasının ovaya inerek ürünleri talan ettiğini söyledi. Bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar çekirgeler için acil önlem alınmasını beklerlerken Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı.

"BÖLGEDE İLAÇLAMA YAPILACAK"

Çekirge istilasından haberdar olduklarını belirten Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, yaptığı açıklamada önlemlerin hafta başından itibaren alınacağını söyledi. İlçe Tarım Müdürlüğü'nün pazartesi günü özel ilaç temin edeceğini, en geç salı günü ise bölgede ilaçlama çalışmalarının yapılacağını aktaran İbişoğlu, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Bu çekirge türü genellikle Güneydoğu Bölgesi'nde görülüyordu. Lokal olarak Tire'de de görülmeye başladı. Tahminlerimize göre bu çekirgeler henüz yumurta aşamasındayken Güneydoğu Bölgesi'nden gelen tarım işçileri ile birlikte ilçemize geldi. Kısa sürede buradaki oluşumunu tamamlayıp büyüdüler. Salı gününden itibaren İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte çalışma başlatacağız. İlaçlama yapılan bölgeler koruma altına alınacak. İlaç etkisini yitirene kadar bu alanlara koyun, keçi gibi hayvanların girmesi engellenecek. Temennimiz kısa sürede ovamızı çekirgelerden arındırmak."