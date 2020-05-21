Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada

İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uyulmayarak tıklım tıklım dolan minibüs yolculuğu vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

21.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:33

İstanbul Arnavutköy'de kapasitesinin yarısı kadar yolcu alması gereken minibüs tıklım tıklım yolcu ile doldu. Sosyal mesafenin umursanmadığı yolculuğu, vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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ÖNLEMLERE UYMADI

Koronavirüs önlemleri kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin yolcu kapasiteleri yarıya düşürüldü. Ancak bazı bölgelerde minibüs sürücülerinin kapasitelerinin üzerinde yolcu aldıkları görüldü. Arnavutköy'de yolcu doldu bir minibüs cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOSYAL MESAFE UMURSANMADI

Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı minibüsün tıklım tıklım olduğu görüldü. Sosyal mesafesiz yolculuk bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.