THY uçuşlar ne zaman başlıyor? THY uçuşları iptal mi? İç hat ve dış hat seferleri ne zaman başlayacak?

THY'den (Türk Hava Yolları) yapılan açıklama ile iç hat uçuşları ile dış hat uçuşları Haziran ayına kadar durduruldu. Vatandaşlar, uçak seferleri ne zaman başlayacak merak ediyor. 16 ilde kaldırılan seyahat kısıtlaması ile hangi illere uçak seferleri yapılacağı araştırılıyor. Konuyla İlker Aycı açıklık getirdi. İşte, yurt içi ve yurt dışı uçak sefer tarihleri...

THY YURT İÇİ UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, uçuş seferlerinin iptal edilmesi sonrası yolcuların biletlerinin geçerli olacağını belirtti. 2021 yılının 31 Aralık tarihine kadar ücretsiz bilet değişikliği hakları olduğunu açıkladı.

Uçuşların başlamasıyla sefer sayılarında da azalma yaşanacak, kademeli olarak uçuşlar açılmış olacak. Aycı, ilk etapta büyükşehirlere uçuşların açılmasının planlandığını da ekledi.

İÇ HAT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlker Aycı'nın yanı sıra THY'den yapılan açıklama ile iç hat seferlerininin 4 Haziran tarihinde başlayacağı biliniyor. Firmanın önceki açıklamasında uçuş seferleri 28 Mayıs'a kadar iptal edilmişti.

DIŞ HAT SEFERLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

THY'den dış hatlara yönelik gelen son tarih bilgisi ise 10 Haziran şeklinde. Uçuşların başlamasıyla yolcuları bir dizi yenilik de bekliyor. Artık kabin bagajları da uçak altı bagajına dahil edilecek.