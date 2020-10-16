TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Bayern Münih'in direktörlük teklifini reddetti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in U-17 Takımı'nda forma giyen Türk futbolcu Eyüp Aydın'a takım arkadaşlarının 'Pis Türk' şeklinde seslendiği ortaya çıkmış, Alman yetkililer bu ırkçılık olayının üstünü kapatmaya çalışmıştı.

TÜRKİYE İÇİN HEDEFLERİ OLUNCA REDDETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Münih cephesinin tepkileri azaltma adına eski futbolcuları Hamit Altıntop'a kulüp içinde direktörlük görevi önerdiği öğrenildi.

TFF'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Altıntop ise Türkiye için hedefleri olduğunu dile getirerek Münih'in teklifine olumsuz yanıt verdi.