TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı

TFF Sağlık Kurulu ile yaptığı toplantıda lig maçlarının geleceğini değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını belirtti. TFF ayrıca, 1. Lig'in 19 Haziran'da, 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in ise 18 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

13.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:13

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, tüm lig maçlarının başlama tarihini açıkladı.

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Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur.

TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:

1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020

2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020

3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

4-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020" denildi.