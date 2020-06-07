TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Türk futbolunun patronu, Dünya üzerinde bulunan Türk devletlerinin yer alacağı Turan Kupası düzenleyecek.

Kupa, kulüplere yeni bir ekonomik gelir oluşturmasının yanı sıra, teknik direktörler arasında bilgi paylaşımı ve takımların gelişimine katkıda bulunacak.

Fotomaç'ın haberine göre; ön hazırlık çalışmalarına başlanılan, organizasyonun planlamasında yer aldığı Turan Kupası'na 11 Türk devletinden birçok takımın katılması hedefleniyor.

ROL MODEL EUROLEAGUE

İçlerinde UEFA'nın organizasyonlarında yer alan Qarabağ, Neftçi, Karagandy, Aktobe ve UFA gibi birçok takımın bulunduğu Türk devletleri, bu kupayla birlikte kendilerine yeni bir ekonomik gelir oluşturacaklar.

Turan Kupası, rol model olarak Euroleague'i benimsiyor. Organizasyon için 12 akademisyen ve spor dünyasından tanınan birçok isim de destek veriyor. Planlama ve program yapıldıktan sonra tanıtımı yapılması planlanıyor.

"BU KUPA İLE TÜRK DEVLETLERİNİN BİLİNİRLİĞİ ARTACAK"

Çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılması planlanan Turan Kupası ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, açıklamalarda bulundu.

Sadece Türk devletlerinin takımlarının katılacağı sürdürülebilir bir kupa oluşturmak istediklerini söyleyen Teoman, "Bu turnuva sayesinde Türk devletlerinde takımların varlığını ve bilinirliğini arttırmayı hedefliyoruz. Bu sayede Türk devletlerinin futbol takımlarının gelişimine katkıda bulunacak" dedi.