TFF 1.Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? TFF 1.Ligindeki Tüm Maçlar Şifresiz Mi?

TFF 1.Lig maçlarının resmen şifresiz olarak yayınlanacağının açıklanmasının ardından futbolseverler detaylı bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Tüm soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

TFF 1. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Digitürk, TFF ve TRT arasında yapılan görüşmeler sonucunda, 2020-21 sezonunda TFF 1. Lig maçlarının TRT SPOR'dan yayını konusunda anlaşma sağlandığı öne sürüldü. FF 1. Lig müsabakalarının TRT'den yayınlanacağı iddiası futbolseverleri sevindirdi.

TFF 1. LİGİNDEKİ MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ?

Sevindirici haber geldi. Maçlar şifresiz olarak yayınlanacak. Yayın ihalesinde TFF 1. Lig canlı yayınları,Süper Lig özetleri bir paket olarak 45 milyon dolara satılmıştı.