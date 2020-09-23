Tevhid ne demek? Tevhid kelimesi ne demektir? Tevhid kelimesinin anlamı nedir? Tevhidin kelime anlamı nedir?

Tevhid Allah'ın isim ve sıfatları konusunda şirki reddetmektir. Araf suresi 180. ayetinde "En güzel isimler (esmaül hüsna) Allah'ındır" denir. Antropomorfizm veya onu mahlûkata benzetmek teolojik olarak reddedilen bir davranıştır; yine tevhit ehline göre "Allah'ın kemal sıfatlara sahip olduğuna ve bütün noksan sıfatlardan ve mahlukata benzemekten uzak olduğuna mutlaka inanmak gerekir." ve "Kemal sıfatlarını yitiren tanrı, müdebbir ve rab olamaz. Bilakis eksikliği sebebiyle kendisiyle alay edilir. Hamd, ezelde ve ebedde celal ve kemal sıfatlara sahip olana aittir. Çünkü hamde layık olan sadece odur."

TEVHİD KELİMESİ NE ANLAMA GELİR?

Allah'ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma. Tek tanrıcılık. Divan edebiyatında Allah'ı övmek için yazılan manzume. Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme, gibi anlamları vardır.

TEVHİT ETMEK NE DEMEKTİR?

Allah'ın bir olduğunu söylemek ve eskimiş birleştirmek, bir araya getirmek anlamlarına gelir.

"Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler." - Atatürk

TEVHİT EHLİ NE DEMEKTİR?

Tevhit ehli sözlüğe göre Allah'ın varlığına birliğine inanan kimseler anlamına gelir.

TEVHİTİN ETİMOLOJİSİ

Kelime Arapça vahdet "bir olmak" kökünden türetilir. İslami terminolojide din felsefecileri bu kelimeye Allah için kullanıldığında ayrıca birleştirme, birleşik, bitişik, eklenti, karışım olma anlamları yüklenmesine de karşı çıkarlar ve bunları da şirk olarak tanımlarlar.