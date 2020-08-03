Tesettür giyimde bol pantolonlar nasıl kombinlenir?

Tesettür şık elbise kombinlerinin vazgeçilmez parçası bol pantolonlar, sıcak günlerde kombinlerin değişmez parçası haline geliyor. Peki, renkleri tasarımı ve konforlu yapısı ile öne çıkan bol pantolonlar nasıl kombinlenir?

YELEK İLE UYUMLU BİR KOMBİN

Tesettür elbise seçenekleri içinde ofis ortamı için ideal yapısı ile öne çıkan yelekler, bol pantolonlarla bir araya gelerek şık ve zarif bir görünüm sağlıyor. karakteristik topuklu bot ya da bootielerle tamamlayacağınız kombinde yelek ve bol pantolon başrolde olacak. Gömlek tercihinde ise özgürsünüz.

KISA DENİM CEKETLERLE DAHA UZUN GÖRÜNÜN

Ölçülü giyimin olmazsa olmazlarından bol pantolonların kısa görünüme neden olabileceğini düşüneneler için denim ceketler kurtarıcı olarak yardım ediyor. Kemerli yüksek bel pantolon tercihi ile tişört ve kısa denim ceket tercihi yaparak özel bir tesettür giyim kombini yapmış olacaksınız.

BOHEM GÖRÜNÜM İÇİN BOL PANTOLONLAR

Bohem tarz yakalamak istiyorsanız bol pantolonları tercih edebilirsiniz. Diz hizasından sonra genişlemeye başlayan flare pantolonlar bu noktada özel bir seçenek olarak dikkat çekerken trençkot tercihi ile retro görünümü tamamlayabilirsiniz.

FARKLI SEÇENEKLERE GÖZ ATIN

Bol pantolonlarla farklı kombinler elde edebilir; tesettür tunik, pamuklu şal, tesettür takım, uzun elbise, tesettür şık elbise gibi ana ve yardımcı unsurları kullanarak tarzınızı yansıtabilirsiniz.

Püsküllü asimetrik pançoları kullanabileceğiniz seçenekler arasında "Crop" adıyla trendler listesine adını yazdıran kısa trikolar, bol pantolonlarla özgün bir ölçülü giyim tarzı sunuyor.

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