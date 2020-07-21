Tedbirin böylesi görülmedi! Torunu denizde çok açılmasın diye tasma taktı
Torununu denizde açılmasından korkan büyükanne, torununa, tasma takarak yüzmesine izin verdi. Büyükanne kendisini, "Denize açılmasını engellemek için yaptım" sözleriyle duyurdu.
21.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:41
Olay, Ukrayna'nın Zaporozhye kentindeki Primorsky Posad plajında yaşandı. Büyükanne, torununun beline bağladığı tasma ile yüzmesine izin verdi. Büyükannenin tavrı tepkilere neden olurken kendisini "Denize açılmasını engellemek için yaptım" sözleriyle savundu. İşlem başlatılıp başlatılmadığı bilinmiyor.
DAHA ÖNCEDE TORUNUNU DURAKTA UNUTMUŞ
Çocuğun boğulma ihtimaline karşı belinden bağladığı tasma ile yüzmesine izin veren büyükannenin daha önce, otobüs durağında torununu unuttuğu da bildirildi. Adı açıklanmayan büyükanne tepkilerin ardından kendisini "Denize açılmasını engellemek için yaptım" sözleriyle savundu.